За жизнь пострадавшей девушки борются медики.

СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы. По данным журналистов с телеканала РЕН ТВ", жертвой нападения оказалась 30-летняя местная жительница. Стрельбу открыл "возлюбленный, которого она отвергла". Известно, что преступник выслеживал жертву около месяца.

Напомним, что сейчас пострадавшую осматривают медики. Жертва пережила клиническую смерть, за ее жизнь борются врачи. В нее бросили светошумовую гранату. Инцидент произошел вечером 23 декабря на Профсоюзной улице в Москве. Ранее полиция заявила, что у одного из жилых домов Москвы неизвестный выстрелил в девушку 1990-го года рождения. Позже оперативники добавили, что стрельба произведена из пистолета Макарова дважды. На месте инцидента представители закона обнаружили гильзы и само оружие. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

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Видео: TG / Life Shot