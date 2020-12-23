Суд приговорил депутата Галямину к двум годам условно за нарушения на митингах

Обвинение просило дать ей три года колонии общего режима.

Тверской суд Москвы приговорил к двум годам условного срока муниципального депутата Юлию Галямину за неоднократные нарушения на митингах. Об этом сообщает "РИА Новости".

Приговор огласил судья Анатолий Беляков. Обвинение просило дать Галяминой три года колонии общего режима, защита выступала за полное оправдание депутата. Также суд обязал ее не менять место жительства без уведомления и являться для отметки в инспекцию два раза в месяц.

Напомним, в начале июля Галямина разместила в сети публикации с призывом к участию в несогласованном митинге в Москве, на который пришли не менее 400 человек. Она неоднократно привлекалась к административной ответственности за подобные нарушения в прошлом.

Ранее мы сообщали, что осужденный за нарушения на митингах активист Котов вышел на свободу.

Видео: YouTube / Alexandr Plushev