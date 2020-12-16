Осужденный за нарушения на митингах активист Котов вышел на свободу

Осужденный на 1,5 года колонии за нарушение правил проведения публичных мероприятий Константин Котов вышел на свободу. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката активиста Михаила Бирюкова.
Котов отбывал наказание в исправительной колонии №2 города Покрова Владимирской области. Его выпустили сегодня, 16 декабря, в 6:30 утра.
Напомним, в сентябре 2019 года Константин Котов решением Тверского районного суда был приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения порядка проведения митингов. В январе 2020-го президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора. В апреле Могорсуд признал решение Тверского суда "немотивированно суровым" и снизил приговор до 1,5 лет колонии.
Ранее стало известно, что участники акции в поддержку Карабаха не смогут въезжать в РФ.
Видео: Youtube/sotavision
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