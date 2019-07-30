Участники акции в поддержку Карабаха не смогут въезжать в РФ

Акция прошла на Невском проспекте 7 ноября.

В четверг, 10 декабря, 10 участникам акции в поддержку Нагорного Карабаха запретили въезд в Россию на три года. Об этом сообщила "Фонтанка".

Граждан Азербайджана привлекли к административной ответственности: они провели несанкционированный митинг, который помешал проезду машинам на Невском проспекте. Кроме того, нарушителям вменили статью о перевозке людей вне кабины автомобиля, неправильной тонировке, управлении транспортным средством без страховки, а также нарушении правил применения ремней безопасности.

Разрешение на временное проживание и виды на жительство были также аннулированы.

Ранее мы писали, что шестерых арестовали за акцию в поддержку Народного Карабаха на Невском проспекте.

Фото: Piter.TV