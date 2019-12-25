Стало известно о третьем случае излечения от ВИЧ

Излечившийся — 36-летний мужчина из Сан-Паулу, иные персональные данные он попросил не разглашать.

Житель Бразилии стал третьим человеком в мире, излечившимся от ВИЧ. Об этом сообщил журнал Science.

Однако ученые подчеркнули, что для окончательного подтверждения нужно еще сдать некоторые анализы. Излечившийся — 36-летний мужчина из Сан-Паулу, иные персональные данные он попросил не разглашать.

Мужчина прошел курс приема агрессивной комбинации антиретровирусных препаратов в сочетании с никотинамидом. Таким образом количество вирусных частиц в организме снизилось до нуля. В марте 2019 года он прекратил терапию, но с тех пор ВИЧ в его крови обнаружен не был. Обычно при отказе от антиретровирусных препаратов рост вирусных частиц начинается уже через несколько недель.

До этого было известно о двух пациентах, излечившихся от ВИЧ. Обоим делали пересадку костного мозга во время лечения от онкологии.

Ранее у людей с ВИЧ обнаружили преимущество во время пандемии коронавируса.

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