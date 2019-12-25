Стало известно о самой покупаемой легковой машине в Петербурге за май

С начала года горожане приобрели около 40 тысяч автомобилей такого класса.

Раскрыты данные о самой покупаемой легковой машине в Петербурге за май месяц. По данным экспертов агентства "Автостат", уже второй месяц подряд самой покупаемой в городе машиной становится Skoda Rapid. Интерес к модели в 2,5 раза больше, чем в мае прошлого года.

По итогам мая, в Петербурге купили 320 экземпляров Skoda Rapid . В другие месяцы года эта машина не поднималась в рейтинге выше 5-го места, отмечают аналитики.

На второй и третьей позициях находятся два "немца" – Volkswagen Tiguan и Volkswagen Polo (272 и 271 штуки). Далее следует Hyundai Solaris (270 штук), а конце оказалась отечественная LADA Vesta (267 штуки).

Россиян предупредили о резком росте цен на автомобили.

Фото: Piter.tv