Skoda Rapid в апреле стал бестселлером на рынках двух столиц

Эксперты отмечают, что такое произошло впервые.

Аналитики агенства "Автостат" поделились итогами исследования рынка новых легковых автомобилей в Москве и Петербурге. Так, в апреле текущего года жители двух столиц часто интересовались лифтбеком Skoda Rapid.

Такое произошло впервые, отмечают эксперты, поскольку обычно топ-5 занимают одни и те же модели, но в разной последовательности. "Рапид" за апрель купили 1 439 москвичей, таким образом модель заняла лидирующую позицию в рейтинге. Вторым идет "КИА Рио", ее купили 1 320 раз, на третьем месте лифтбек "Фольксваген Поло", который разошелся тиражом 1 283 штуки. Далее в рейтинге идут кроссоверы "Хендай Крета" и "Фольксваген Тигуан" – 1 088 и 850 штук соответственно. Также популярными среди покупателей остаются седан "Хендай Солярис" – 811 штук.

В Петербурге же "Рапид" купили 530 раз, "Поло" – 417 раз. Следом идет "Крета", ее приобрели 412 человек. Четвертой в рейтинге идет "Киа Рио", за апрель ее купили 373 раза. Топ-5 замкнул "Тигуан" – авто приобрели 369 раз. "Солярис" за апрель успели купить 350 петербуржцев.

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