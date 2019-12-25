Марка "Амберавто" в сентябре не продала ни одной машины в России

Цены на автомобиль составляют 2 225 000 и 3 350 000 рублей соответственно.

Марка "Амберавто" не смогла реализовать на российском рынке в сентябре ни одного электрического седана. Об этом сообщило "Китайские автомобили" со ссылкой на "Автостат Инфо".

В первый месяц осени специалисты не поставили на учет ни одного автомобиля "Амберавто А5". Между тем, в июле реализовали три экземпляра, в августе – только один.

Причина в том, что новая партия "Амберавто А5" не может выйти на рынок, поскольку после завершения срока действия ЗОТТС на модели, произведенные с 1 января 2026 года, не получили ОТТС. В настоящее время автомобиль проходит процедуру сертификации.

Напомним, электроседан оснащен электродвигателем мощностью 160 лошадиных сил и тяговой батареей емкостью 63,0 кВт·ч, который обеспечивает запас хода до 520 км по циклу CLTC. Цены с учетом госсубсидии составляют 2 225 000 и 3 350 000 рублей соответственно.

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Фото: Piter.TV