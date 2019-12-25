  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли помыли в преддверии дня рождения Петербурга
Сегодня, 10:59
100
nadezhda_sib

Памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли помыли в преддверии дня рождения Петербурга

0 0

Реставраторы начинают чистить памятники с наступления "плюсовой" температуры.

Утром 24-го мая специалисты Музея городской скульптуры помыли памятники генералам-фельдмаршелам Михаилу Кутузову и Барклаю-те-Толли на Казанской площади. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе музея. 

Промывку памятников начали в 8 утра. Так как высота памятников вместе с постаментом составляет более 7 м, для этого понадобилась машина с автовышкой. Для очистки использовали специальные моющие средства. 

Как узнал Piter.TV в пресс-службе Музея городской скульптуры, 25 мая с 08:00 также будут промывать памятник Пушкину на площади Искусств. 

Послезавтра, 26 мая, также "помоют" Медный всадник на Сенатской площади. Сезон промывок начинается тогда, когда в городе устанавливаются "плюсовая" температура воздуха. Памятники приводят в порядок ко Дню Победы и Дню города, который отмечается 27 мая.

Фото: Piter.TV

Теги: музей городской скульптуры, памятник, фельдмаршал
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии