Россиян предупредили о резком росте цен на авто

По стране наблюдается резкое увеличение спроса на покупку машин.

Россиян предупредили о резком росте цен на автомобили. Об этом журналистам "Известий" рассказал генеральный директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. По мнению эксперта, сейчас на рынке наблюдается неожиданный повышенный спрос на транспорт. Он приводит к дефициту некоторых моделей машин, так как плановые поставки планируются на полгода или год вперед. Эта ситуация может повлиять на повышении стоимости машин до 15 процентов.

Апрельская отгрузка может быть еще накопленными заказами с начала года. Причины такой задержки две: заводы не рассчитывали на быстрое восстановление спроса и запланировали меньшие объемы выпуска, а также кризис с полупроводниками. Сергей Целиков, глава "Автостата"

В Ассоциации европейского бизнеса заявили, что резкий спрос на авто фиксируется на уровне 300 процентов. За всю историю наблюдений установлен рекорд по данному параметру. За апрель 2021 года реализовано 113 042 тысячи машин.

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Фото: Piter.tv