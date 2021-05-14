Эзотерик основал преступное сообщество в Петербурге по угону машин

Общий ущерб составил более 10 млн рублей.

Следователи ГУ МВД России завершили расследование уголовного дела в отношении преступного сообщества, которое на протяжении нескольких лет похищало автомобили. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Было установлено, что шесть злоумышленников участвовали в похищении авто среднего класса на территории Северной столицы. "Фаворитами" были "Ниссан" и "Рено". Преступники отдавали предпочтение машинам, у которых нет противоугонной системы. Обнаружив подходящую машину, они снимали крышку бензобака и по ней изготавливали ключ, с помощью которого проникали в салон.

Затем злоумышленники подыскивали на рынке битых авто точно такую же машину и выкупали ее ради документов и регистрационных номеров. Настоящие номера украденной машины они выкидывали в водоемы. После этого машину перегоняли в другие города России для разборки на запчасти.

Следователи установили, что задержанные причастны к хищению 22 иномарок. Общий ущерб составил более 10 млн рублей. Девять автомобилей полицейским удалось вернуть владельцам.

Создателем сообщества стал 36-летний многодетный отец. Помимо преступной деятельности он занимался эзотерикой и принимал участие в различных телешоу. Внутри сообщества было три структурных подразделения. Оно занималось угоном, другое перебивало номера, третье — перегоняло машины.

Участникам предъявили обвинения по статьям об организации преступного сообщества или участия в нем и краже. Материалы дела передадут в Приморский районный суд.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге 11-летний мальчик попал в больницу после наезда на него машины.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО