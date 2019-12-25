В Петербурге 11-летний мальчик попал в больницу после наезда на него машины

В четверг, 13 мая, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из детского травмпункта, в которой говорилось о госпитализации 11-летнего мальчика с травмами головы. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Мальчик обратился за помощью к медикам самостоятельно. Он рассказал, что 12 мая во дворе дома №3 на проспекте Мечникова на него наехал автомобиль. После этого ребенок упал.
Несовершеннолетнего с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести направили в Детскую городскую больницу №2.
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Фото: Piter.TV
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