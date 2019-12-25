Студентка колледжа Петербургской моды отравилась таблетками в коммунальной квартире

Известно, что у пострадавшей была депрессия из-за учебы.

В четверг, 13 мая, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Городской больницы №5. Медики рассказали о госпитализации 16-летней девушки, учащейся первого курса колледжа Петербургской моды. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Студентку госпитализировали из коммунальной квартиры дома №18 на Сызранской улице. У нее диагностировали острое отравление таблетками. Известно, что у девушки была депрессия из-за учебы.

Ранее мы писали, что в Петербурге 5-классница отравилась таблетками из-за травли бывших подруг.

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