В Петербурге 5-классница пыталась отравиться таблетками из-за травли бывших подруг

Девочки без видимых причин перестали общаться с одноклассницей и начали настраивать против нее других.

В среду, 12 мая, в полицию Петербурга через номер "112" обратилась 40-летняя женщина, которая работает директором по социальному развитию в ООО "Золотое время", и заявила, что ее 12-летняя дочь, ученица 5 класса, пыталась отравиться таблетками. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Стражам порядка стало известно, что девочка проживает вместе с матерью и младшим братом в благоустроенной квартире на улице Николая Рубцова. Отец не живет с семьей, однако поддерживает с дочерью дружеские отношения. По месту учебы девочка характеризуется положительно, успеваемость хорошая.

Оказалось, что в мае 2021 года подруги 5-классницы без видимых причин перестали с ней общаться и начали настраивать против нее других одноклассников. Из-за травли девочка решила отравиться таблетками. Несовершеннолетнюю госпитализировали в ДГКБ №5, ее жизни ничего не угрожает.

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