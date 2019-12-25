Стало известно о новых инвестициях в Ленобласть

Портфель инвестиций Ленинградской области заполнился в соответствии с ожиданиями.

На Петербургском международном экономическом форуме прошло подписание самого крупного для региона соглашения с "Балтийским химическим комплексом" о строительстве газохимического комплекса в Усть-Луге. Объем инвестиций составит 868 миллиардов рублей или 12 миллиардов евро. Директор БХК Константин Махов пообещал технический кластер с самым экологически чистым производством в России.

Помимо этого подписано соглашение с Москвой о внедрении транспортной карты "Тройка" в Ленобласти, с "Роснано" - о реализации проекта создания углеродно-свободной зоны, с "Мегафоном" - о цифровизации региона и развитии услуг и качества связи и киберспорта, с "РЖД Инвест" и Калининградской областью - о развитии яхтенного туризма и парусного спорта и с компанией "НОВАТЭК" о реализации социально значимых проектов.

Вместе с предыдущими соглашениями область приблизилась к запланированному порогу в 1 триллион инвестиций.

Ранее Агентство стратегических инициатив сообщило, что Ленинградская область заняла десятую строчку в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов РФ.

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