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Стало известно о новых инвестициях в Ленобласть
Сегодня, 14:24
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Стало известно о новых инвестициях в Ленобласть

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Портфель инвестиций Ленинградской области заполнился в соответствии с ожиданиями.

На Петербургском международном экономическом форуме прошло подписание самого крупного для региона соглашения с "Балтийским химическим комплексом" о строительстве газохимического комплекса в Усть-Луге.  Объем инвестиций составит 868 миллиардов рублей или 12 миллиардов евро. Директор БХК Константин Махов пообещал технический кластер с самым экологически чистым производством в России.

Помимо этого подписано соглашение с Москвой о внедрении транспортной карты "Тройка" в Ленобласти, с "Роснано" - о реализации проекта создания углеродно-свободной зоны, с "Мегафоном" - о цифровизации региона и развитии услуг и качества связи и киберспорта, с "РЖД Инвест" и Калининградской областью - о развитии яхтенного туризма и парусного спорта и с компанией "НОВАТЭК" о реализации социально значимых проектов.

Вместе с предыдущими соглашениями область приблизилась к запланированному порогу в 1 триллион инвестиций.

Ранее Агентство стратегических инициатив сообщило, что Ленинградская область заняла десятую строчку в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов РФ. 

Фото: Pixabay

Теги: агентство стратегических инициатив, инвестиции, ленобласть, пмэф, подписание соглашений, портфель инвестиций
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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