Ленобласть вошла в список регионов с лучшим инвестиционным климатом

В рейтинге благоприятных для бизнеса регионов Ленобласть заняла десятую строчку.

Ленинградская область заняла десятую строчку в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов РФ. Презентация результатов Нацрейтинга традиционно прошла на площадке Петербургского международного экономического форума.

Отмечается, что регион улучшил свои позиции и попал в число субъектов с наилучшим инвестиционным климатом: генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева подтвердила, что принятые меры поддержки бизнеса в Ленинградской области принесли положительный результат.

Нацрейтинг состояния инвестиционного климата оценивает действия региональных властей по созданию благоприятных условий для бизнеса и определяет лучшие практики, а также стимулирует публикацией результатов конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

На первых пяти позициях рейтинга оказались Москва, Республика Татарстан, Тюменская область, Тульская область, Республика Башкортостан, на шестой позиции разместились Ханты-Мансийский автономный округ и Нижегородская область, седьмую строчку рейтинга заняли Московская область, Новгородская область и Краснодарский край, на восьмом месте - Самарская, Сахалинская, Ярославская и Калужская области с Санкт-Петербургом, а девятую строку заняла Челябинская область.

Организаторы отметили, что факторами, оказавшими положительное влияние на деловой климат, стали упрощение процесса аренды площадей, доступность кредитных ресурсов и сокращение уровня административного давления на бизнес.

Между тем, основательница сети семейных кафе "АндерСон" Анастасия Татулова, выступая на ПМЭФ, раскритиковала форум и меры поддержки малого и среднего бизнеса, предпринимаемые властью. По ее словам, в России растут преимущественно налоговые платежи, пошлины и штрафы, что вынуждает бизнес уходить в тень. Как результат - "в стране тотальный кризис доверия власти и бизнеса", сказала Анастасия Татулова.