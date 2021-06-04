Участница экономического форума в Петербурге назвала поддержку бизнеса властями неэффективной

Омбудсмен малого бизнеса раскритиковала действия государственной власти на ПМЭФ.

Основательница сети семейных кафе "Андерсон" Агастасия Татулова выступила на Петербургском международном экономическом форуме с резкой критикой в отношении бизнес-политики и стратегии государственных органов.

В частности, она предложила распустить Росреестр, повысивший в 2020 году размер пошлины за регистрацию дополнительного соглашения к договору аренды более чем в 20 раз. Уполномоченная по делам малого и среднего бизнеса пожаловалась на неэффективность государственных мер по поддержке предпринимательства, растущие налоги, действия ФНС по блокировке счетов и допросам предпринимателей, окрестила экономические форумы в России ненужными и предложила раздать выделяемые институтам развития деньги представителям бизнеса.

Анастасия Татулова заметила, что ни в одной бизнес-стратегии государства нет задачи и цели обеспечить бизнесу эффективность и безопасность.