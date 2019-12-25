В павильоне Ленобласти на экономическом форуме подписали первые соглашения

Прошла первая сессия подписаний на ПМЭФ.

На Петербургском международном экономическом форуме состоялась первая сессия подписаний. Заключение важных соглашений прошло и в павильоне Ленинградской области. На стенд 47-го региона для проведения переговоров и подписания документов руководители других регионов страны заглядывают лично: одним из первых оказался камчатский губернатор Владимир Солодов.

Заключение соглашения между правительством Камчатки и консорциумом "Дальний Восток: пространство возможностей" открыло череду сделок: по расширению производства хлебцев "Ориент Продактс" с объемом инвестиций в размере 848 миллионов рублей, по строительству нового производства средств пожаротушения в Пикалёво "БлокФайер" с объемом инвестиций в 138 миллионов рублей. Подписание соглашений продолжается.

Ранее губернатор Ленобласти заявлял, что власти региона рассчитывают привлечь инвестиции на сумму более триллиона рублей.