  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В павильоне Ленобласти на экономическом форуме подписали первые соглашения
Сегодня, 9:53
112
vestnick Добавить в Яндекс.Новости

В павильоне Ленобласти на экономическом форуме подписали первые соглашения

0 0

Прошла первая сессия подписаний на ПМЭФ.

На Петербургском международном экономическом форуме состоялась первая сессия подписаний. Заключение важных соглашений прошло и в павильоне Ленинградской области. На стенд 47-го региона для проведения переговоров и подписания документов руководители других регионов страны заглядывают лично: одним из первых оказался камчатский губернатор Владимир Солодов. 

Заключение соглашения между правительством Камчатки и консорциумом "Дальний Восток: пространство возможностей" открыло череду сделок: по расширению производства хлебцев "Ориент Продактс" с объемом инвестиций в размере 848 миллионов рублей, по строительству нового производства средств пожаротушения в Пикалёво "БлокФайер" с объемом инвестиций в 138 миллионов рублей. Подписание соглашений продолжается. 

Ранее губернатор Ленобласти заявлял, что власти региона рассчитывают привлечь инвестиции на сумму более триллиона рублей.

Теги: блокфайер, инвестиции, ленобласть, ориент продактс, первая сессия, пмэф, соглашения
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии