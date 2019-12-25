Ленобласть рассчитывает привлечь более 1 триллиона инвестиций на экономическом форуме

Руководство области планирует составить рекордный инвестиционный портфель на ПМЭФ-2021.

Петербургский международный экономический форум, который пройдет со 2 по 5 июня, может привлечь в Ленинградскую область более 1 триллиона рублей инвестиций. Уверенность в этом выразил губернатор области Александр Дрозденко.

Глава региона упомянул, что последнее пополнение инвестиционного портфеля на предыдущем ПМЭФ в 2019 году как раз составило порядка одного триллиона - но на этот раз есть все шансы установить новый рекорд привлечения средств. Для этого на форуме Ленобласть представит свой стенд с экспортноориентированными проектами, а также туристические проекты и расширение рекреационных объектов в Ленобласти, среди которых Охта парк и Горки Гольф клуб.

Среди крупнейших анонсированных проектов - строительство заводов по производству аммиака и карбамида и завода по производству метанола, строительство газохимического комплекса и развитие в Ленобласти индустриального парка. О готовящемся расширении производств в пищевой и промышленной отраслях уже заявил ряд инвесторов.

Ожидается, что на Петербургском международном экономическом форуме очно выступит президент России Владимир Путин.

Фото: Pixabay