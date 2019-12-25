Наличие антител в организме человека не означает полной защиты от инфекции.

Стало известно об эффективности антител от коронавируса. Об этом рассказали специалисты, опрошенные иностранным изданием Politico. Медики рассказали, что если у человека обнаружены антитела против COVID-19, это не полностью защищает его от инфицирования. Подобное высказывание поддержала глава по инфекционным болезням американской лаборатории Association of Public Health Laboratories Келли Вроблевски.

Врачи не рекомендуют рассчитывать на то, что карантинные меры снимутся, как только у большинства населения выработаются антитела. Специалисты пояснили, что наличие плазмы у пациента не означает, что от неуязвим к вирусу.

Возможно, у людей вырабатывается иммунитет, однако это все еще предположение прокомментировали эксперты

Напомним, что к утру 15 апреля в мире зарегистрировано около двух миллионов зараженных COVID-19. Из инфицированных около 126,6 тысяч человек погибли, но более 486,6 тысяч пациентов вылечились.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса.