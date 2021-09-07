Стало известно о массовых жалобах россиян на сломанные лифты в жилых домах

В ЖК "Арт" жильцы уже год жалуются на лифты в управляющую компанию.

Жители красногорского жилого комплекса "Арт", расположенного в Московской области, массово жаловались на сломанные лифты. О неполадках очевидцы говорили управляющей компании на протяжении года. Одна из местных жительниц объяснила журналистам, что как минимум один и четырех лифтов в 44-этажном здании постоянно вызывает проблемы. Часто работает только один лифт. При этом механизм способен увезти человека не на нужный этаж, не приехать и даже застрять по пути. По утрам люди вынуждены ждать лифта по 15 минут.

Ранее прокуратура Подмосковья начала проверку по факту заявления в соцсетях девушки, пострадавшей в лифте ЖК "Арт". Из-за неполадки системы она потеряла сознание, а очнулась уже в крови.

Фото и видео: Telegram / LifeShot

