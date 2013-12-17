Стала известна дата открытия нового здания Кунсткамеры в Петербурге

Фондохранилище находится вблизи Шуваловского карьера.

Директор музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамеры) РАН, член-корреспондент РАН Андрей Головнев озвучил дату открытия нового здания культурного учреждения. Об этом пишет ТАСС 5 декабря.

Фондохранилище Кунсткамеры, оснащенное современными реставрационными лабораториями, заработает в год 310-летия музея – в 2024-м. Здание находится вблизи Шуваловского карьера.

Я надеюсь, что тем самым мы наконец-то решим проблему хранения, которая называлась в истории нашего музея "сверхтеснотой", наконец-то мы расправим плечи. Андрей Головнев, директор Кунсткамеры

Кроме того, Андрей Головнев отметил, что в фондах музея содержится более миллиона единиц хранения. Рядом с фондохранилищем будут располагаться лаборатории по реставрации и консервации, мастерские для описания и оцифровки архивов.

Когда часть коллекций мы вывезем из здания XVIII века, то даже те наши посетители, которым давно кажется, будто они прекрасно знают все наши залы и экспонаты, получат возможность попасть в помещения, которые они никогда не видели, потому что у нас просто не было возможности их показать. Наталья Копанева, главный хранитель фондов Кунсткамеры

В сентябре шли работы по внутренней и внешней отделкам нового здания Кунсткамеры. Тогда монтировали системы пожаротушения и охраны, прокладывали вентиляцию, отопление и электрику.

Отметим, что музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) – один из крупнейших и старейших этнографических музеев мира, он является преемником первого российского публичного музея – Петровской Кунсткамеры, которую основали в 1714 году.

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Фото: "Википедия"