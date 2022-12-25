Кунсткамера откроет новое здание в Петербурге

На данный момент идут работы по внутренней отделке, внешняя – на финишном этапе.

К декабрю 2024 года возведут новое здание Кунсткамеры в Петербурге. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

На данный момент идут работы по внутренней отделке, внешняя – на финишном этапе. Монтируют системы пожаротушения и охраны, прокладывают вентиляцию, отопление и электрику.

На этапе реализации объекта было принято решение, что конструктивные решения в административном корпусе будут сохранены, а хранительский корпус, с учетом его технического состояния, был демонтирован практически полностью и возведен заново. Денис Туманов, замдиректора Департамента по строительству объектов науки и образования ППК "Единый заказчик"

Строительство ведут из-за дефицита выставочных площадей, и новый центр решит эту проблему. Корпуса соединили крытым надземным переходом. Временно экспонаты хранятся на разных площадках Северной столицы.

Ранее на Piter.TV: "Газпром" и Кунсткамера заключили соглашение в рамках ПМЭФ.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"