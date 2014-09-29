"Газпром" и Кунсткамера заключили соглашение в рамках ПМЭФ

Организации будут совместно трудиться над сохранением культурного наследия Северной столицы, а также над развитием культурного учреждения и реализацией проекта "Друзья Петербурга".

"Газпром" заключил соглашение о сотрудничестве с Музеем антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) в рамках ПМЭФ-2023. Документ подписан председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером и директором ФГБУН "Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН" Андреем Головневым.

Организации будут совместно трудиться над сохранением культурного наследия Северной столицы, а также над развитием культурного учреждения и реализацией проекта "Друзья Петербурга".

Кроме того, участники соглашения уже представили совместный проект: речь идёт о пространстве "Цифровая Кунсткамера XVIII века". Стилистически оно отсылает к новой постоянной экспозиции музея "Имперский зал: многонародная Россия" и посвящена народам, населявшим страну в XVIII веке.

Ранее мы сообщили о том, что ЗакС и ВШЭ заключили соглашение о сотрудничестве.

Фото: Piter.TV