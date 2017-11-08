ЗакС и ВШЭ заключили соглашение о сотрудничестве

Благодаря договорённостям с университетом в парламент на дополнительную практику сможет попасть больше молодых кадров.

Законодательное Собрание Петербурга заключило соглашение о сотрудничестве с Высшей школой экономики. Документ в пятницу, 16 июня, подписали спикер городского парламента Александр Бельский и ректор национального исследовательского университета Никита Анисимов на полях ПМЭФ.

Бельский отметил, что соглашение стало ещё одним шагом к открытости ЗакСа. Благодаря договорённостям с университетом в парламент на дополнительную практику сможет попасть больше молодых кадров.

В свою очередь Анисимов добавил, что возможность сотрудничества с городским органом законодательной власти получат 8 тыс. студентов ВШЭ.

Ранее мы сообщили о том, что ЗакС Петербурга принял закон о выплатах владельцам снесённых гаражей в третьем чтении.

Фото: Piter.TV