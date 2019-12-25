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Стало известно новое место работы бывшего председателя Горизбиркома Виктора Миненко
Сегодня, 11:48
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nadezhda_sib

Стало известно новое место работы бывшего председателя Горизбиркома Виктора Миненко

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Избирком он покинул в ноябре 2020-го года.

Бывший председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко получил должность в полпредстве. Об этом  сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на собственный источник в ведомстве.

На посту Миненко будет помогать полномочному представителю президента по Северо-Западу Александру Гуцану. Конкретные обязанности пока не известны. 

Виктор Панкевич, который возглавлял горизбирком в 2016-2018 года, тоже работает в Гуцаном. 

Напомним, Виктор Миненко сложил полномочия в начале ноября 2020. В Центризбиркоме были недовольны работой городской комиссии и ранее просили освободить кресло. Сейчас место председателя избиркома Петербурга занимает бывшая глава Курортного района Наталья Чечина. 

Фото: пресс-служба СПб избиркома

Теги: виктор миненко, горизбирком, полпред
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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