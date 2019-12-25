Стало известно новое место работы бывшего председателя Горизбиркома Виктора Миненко

Бывший председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко получил должность в полпредстве. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на собственный источник в ведомстве.
На посту Миненко будет помогать полномочному представителю президента по Северо-Западу Александру Гуцану. Конкретные обязанности пока не известны.
Виктор Панкевич, который возглавлял горизбирком в 2016-2018 года, тоже работает в Гуцаном.
Напомним, Виктор Миненко сложил полномочия в начале ноября 2020. В Центризбиркоме были недовольны работой городской комиссии и ранее просили освободить кресло. Сейчас место председателя избиркома Петербурга занимает бывшая глава Курортного района Наталья Чечина.
Фото: пресс-служба СПб избиркома
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все