Стало известно новое место работы бывшего председателя Горизбиркома Виктора Миненко

Избирком он покинул в ноябре 2020-го года.

Бывший председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко получил должность в полпредстве. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на собственный источник в ведомстве.

На посту Миненко будет помогать полномочному представителю президента по Северо-Западу Александру Гуцану. Конкретные обязанности пока не известны.

Виктор Панкевич, который возглавлял горизбирком в 2016-2018 года, тоже работает в Гуцаном.

Напомним, Виктор Миненко сложил полномочия в начале ноября 2020. В Центризбиркоме были недовольны работой городской комиссии и ранее просили освободить кресло. Сейчас место председателя избиркома Петербурга занимает бывшая глава Курортного района Наталья Чечина.

Фото: пресс-служба СПб избиркома