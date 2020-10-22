Карантин не обошел стороной семь детских садов.

Стало известно новое число ушедших на карантин школьных классов в Петербурге. Об этом 22 октября сообщили порталу 78.ru в городском комитете по образованию. Теперь число классов составило 135 в 76 школах.

Кроме школ, на карантин отправились восемь групп в семи детских садах. Отметим, что до этого число классов, которых отправили на карантин, достигло отметки в 120.

Ранее мы сообщали о том, что петербургская прокуратура организовала "горячую линию" по вопросам питания в школах.

Фото: Piter.tv