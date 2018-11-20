В Петербурге появится новая станция метро "Гавань"

Она продолжит оранжевую ветку и будет располагаться на Васильевском острове.

На схеме петербургского метрополитена станет на одну станцию больше. В Петербурге должна появиться еще одна станция, которая будет называться "Гавань". Об этом сообщают городские СМИ.

Отмечается, что "Гавань" продолжит оранжевую ветку и будет располагаться между станциями "Горный институт" и "Морской фасад". Вестибюль появится на Васильевском острове, севернее пересечения Наличной улицы и Шкиперского протока.

Никаких точных сроков строительства и открытия новой станции петербургский метрополитен не называет. Ожидается, что петербуржцы смогут воспользоваться "Гаванью" не позднее 2030 года. Прогнозируется, что ее ежедневный пассажиропоток составит 4,5 тысячи человек.

Ранее мы писали, что самый короткий перегон в петербургском метро составляет 848 метров.

Фото: Piter.TV