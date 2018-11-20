Самый короткий перегон в петербургском метро составляет 848 метров

Он находится на красной ветке метро.

В петербургском метрополитене рассказали, какой перегон является самым коротким. Оказалось, что самый короткий перегон находится на красной ветке, его длина – 848 метров. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Такое же расстояние можно преодолеть, если, например, 20 раз пересечь Поцелуев мост через реку Мойку. Но если при этом целоваться, то времени, конечно, уйдет гораздо больше. пресс-служба петербургской подземки

На таком расстоянии находятся друг от друга станции "Владимирская" и "Площадь Восстания". Обе эти станции были открыты в 1955 году в составе первой очереди Ленинградского метрополитена. Также станция метро "Площадь Восстания" в 1960 году стала первой станцией, где появились два выхода на поверхность.

Фото: Piter.TV