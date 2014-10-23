Стало известно, куда спешил автомобиль ДПС, влетевший в ограждение, в Красном Селе

В полицию поступило сообщение о том, что глава семейства в пьяном виде вел себя неадекватно и угрожал супруге ножом.

В Красном Селе вечером 20 ноября машина ДПС, вылетевшая на большой скорости на тротуар и сбившая ограждение, спешила на заявку об угрозе убийством в семье с тремя детьми. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и области.

Как уточнили в ведомстве, в полицию поступила информация о семейном скандале в доме 8/2 по Гвардейской улице. Глава семейства в пьяном виде вел себя неадекватно и угрожал супруге ножом. При этом дома находились трое детей в возрасте от 3 до 11 лет. По адресу незамедлительно направился ближайший наряд полиции, но не справился с управлением и выехал на тротуар.

К семье прибыл другой наряд, который обезоружил и задержал мужчину. Его доставили в отделение полиции. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "угроза убийством".

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Фото: Piter.tv