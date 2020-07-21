Стали известны подробности смертельного ДТП с блогером Саидом Губденским в Москве

Вторым погибшем в результате ДТП был президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов.

В субботу, 20 ноября, в Москве произошло смертельное ДТП на Кутузовском проспекте, где столкнулись три автомобиля. Стало известно, кем был госпитализированный в тяжёлом состоянии пассажир автомобиля Саида Губденского.

Вторым погибшем в результате ДТП был президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов, передает ТАСС со ссылкой на министерство спорта Дагестана.

Последние два года 32-летний Ибрагимов руководил федерацией, то есть с момента ее основания. Это региональная общественная организация, которая объединяет любителей активной езды на специальных выделенных под эти цели трассах. На чемпионате России по драг-рейсингу (гонки на 402 метра) в 2020 году Ибрагимов установил рекорд - 10,2 сек на своем БМВ М4.

Блогер Саид Губденский снимал видео на автомобильную тематику и выкладывал на YT-канал, где у него 230 тыс. подписчиков. В Instagram аудитория больше - 530 тыс. подписчиков. Губденский признавался, что нарушал ПДД. За что ему вменили 5 суток административного ареста. По данным СМИ, блогер нередко "лихачил".

Добавим, что после аварии с Эдвардом Билом Губденский записал видео, в котором призывал не лихачить на дорогах.

Шашки по городу. Да, за мной тоже такой грешок был, я так тоже делал. Но последний как минимум год я перестал это делать, потому что это самая отвратительная вещь. Не делайте шашки по городу на скорости в потоке. Это по-любому кто-то просто один маневр сделает не так, который ты не то что не успеешь, ты не можешь его предвидеть. Ты просто воткнешься стопудово и все. предупредил Губденский

Напомним, водитель BMW M4 Competition выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с автомобилями Volvo и Mercedes. Шофер-нарушитель ПДД скончался на месте. Владельцем "Мерседеса" может являться основатель компании Aelita Software.

Ранее в Красном Селе машина ДПС вылетела на тротуар и снесла ограждение.

Видео: Telegram / Baza