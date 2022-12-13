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Стало известно, кто занял пост главы "Адмиралтейских верфей"
Сегодня, 15:28
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Стало известно, кто занял пост главы "Адмиралтейских верфей"

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Специалист лишь временно исполняет обязанности руководителя компании.

Должность руководителя "Адмиралтейских верфей" занял Андрей Веселов. Об этом сообщили "Петербургскому дневнику" в пресс-службе предприятия.

Отметим, что специалист лишь временно исполняет обязанности руководителя компании. Он пришел на смену Александру Бузакову. Бывший руководитель предприятия  который умер в конце 2022 года. Он проработал на предприятии 35 лет. 

28 декабря на "Адмиралтейских верфях" прошла церемония прощания с генеральным директором судостроительного предприятия Александром Бузаковым. 

Ранее на Piter.tv: скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова. 

Фото: Pxhere

Теги: адмиралтейские верфи, андрей веселов, судостроительная отрасль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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