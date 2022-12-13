Стало известно, кто занял пост главы "Адмиралтейских верфей"

Должность руководителя "Адмиралтейских верфей" занял Андрей Веселов. Об этом сообщили "Петербургскому дневнику" в пресс-службе предприятия.
Отметим, что специалист лишь временно исполняет обязанности руководителя компании. Он пришел на смену Александру Бузакову. Бывший руководитель предприятия который умер в конце 2022 года. Он проработал на предприятии 35 лет.
28 декабря на "Адмиралтейских верфях" прошла церемония прощания с генеральным директором судостроительного предприятия Александром Бузаковым.
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Фото: Pxhere
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