Стало известно, кто занял пост главы "Адмиралтейских верфей"

Специалист лишь временно исполняет обязанности руководителя компании.

Должность руководителя "Адмиралтейских верфей" занял Андрей Веселов. Об этом сообщили "Петербургскому дневнику" в пресс-службе предприятия.

Отметим, что специалист лишь временно исполняет обязанности руководителя компании. Он пришел на смену Александру Бузакову. Бывший руководитель предприятия который умер в конце 2022 года. Он проработал на предприятии 35 лет.

28 декабря на "Адмиралтейских верфях" прошла церемония прощания с генеральным директором судостроительного предприятия Александром Бузаковым.

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