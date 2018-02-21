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В Петербурге простились с гендиректором "Адмиралтейских верфей" Александром Бузаковым
Сегодня, 18:05
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В Петербурге простились с гендиректором "Адмиралтейских верфей" Александром Бузаковым

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Бузаков был директором последние 11 лет своей жизни.

В среду, 28 декабря, на "Адмиралтейских верфях" прошла церемония прощания с генеральным директором судостроительного предприятия Александром Бузаковым. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. 

По словам Беглова, Александр Сергеевич внёс огромный вклад в развитие обороноспособности нашей страны, укрепление её экономической мощи. Он был человеком волевым, требовательным и преданным делу.

Бузаков был директором последние 11 лет своей жизни. Он начал работу на "Адмиралтейских верфях" в должности инженера и проработал на предприятии 35 лет. Гендиректор также принимал активное участие в работе Промышленного совета Петербурга. Бузаков скончался на 67-м году жизни 24 декабря.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: адмиралтейские верфи, гендиректор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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