Стало известно, кто опубликовал видео с Дзюбой

Подписчики были в шоке, когда увидели публикацию блогера и назвали ее омерзительной.

Журналисты выяснили, кто стал причиной конфуза, в котором оказался нападающий петербургского "Зенита" и капитан сборной РФ Артем Дзюба. Видео в Inatagram выложила блогер Наталья Веретенникова, которая на данный момент живет в Индии. Откуда у нее это видео, пока что остается тайной.

Подписчики были в шоке, когда увидели публикацию блогера и назвали ее омерзительной. Наталья же заявила, что считает видео прекрасным. Когда ролик начал расходиться по сети, Веретенникова его удалила и закрыла свой профиль.

Напомним, видео опубликовали вечером 7 ноября, а уже на следующий день началась травля Дзюбы. Одни осуждали спортсмена, другие не увидели ничего предосудительного в действиях Артема.

Артем Дзюба признал свою ошибку и попросил прощения у россиян за этот ролик. "Все мужчины делают это": Иван Ургант заступился за Артёма Дзюбу.

Фото: Instagram / artem.dzyuba