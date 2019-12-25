"Все мужчины делают это": Иван Ургант заступился за Артёма Дзюбу

"Ну не стулом же он человека по голове ударил".

Футболист "Зенита" Артём Дзюба сумел отвлечь россиян от непростого года и новостей про коронавирус. Об этом на шоу "Вечерний Ургант" заявил телеведущий Иван Ургант.

Ургант отметил, что Дзюба заставил многих забыть этот непростой год, при этом он не использовал для этого никаких технологий. Иван Ургант также попросил не быть лицемерными ханжами тех, кто возмутился поведением футболиста. Телеведущий отметил, что даже врачи рекомендуют этим заниматься для снятия стресса.

Судя по нашим футболистам, это самый безопасный способ снять стресс. Ну не стулом же он человека по голове ударил. Иван Ургант

Также ведущий заявил, что все мужчины делают это, особенно в подростковом возрасте.

Ранее в интернет кто-то слил интимное видео с участием Артёма Дзюбы. Главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов временно отстранил его от игр за национальную команду. Семак также прокомментировал ситуацию с Дзюбой.

Фото: Instagram / urgantcom