Стало известно, кому будут вручать повестки на автостоянках

В документе указано, что действие приказа "распространяется на штатных сотрудников первичных организаций, входящих в состав филиала "Калининский" ОО СПб ГО ВОА, которые подлежат мобилизации".

Стало известно, кому будут раздавать повестки на коллективных автостоянках в Петербурге. Вручать повестки будут только штатным сотрудникам, пишут в распоряжении от 21 октября. Предполагается, что владельцев гаражей это коснуться не должно. Об этом пишет "Фонтанка".

В документе указано, что действие приказа "распространяется на штатных сотрудников первичных организаций, входящих в состав филиала "Калининский" ОО СПб ГО ВОА, которые подлежат мобилизации". Распоряжение подписал директор петербургского отделения общественной организации "Всероссийское общество автомобилистов" Виктор Курило.

Во вчерашнем приказе было написано, что будут вручать повестки гражданам, которые состоят в коллективных автостоянках "на учёте". Для ведения отчетности председателям КАС предложили файл Excel, в котором нужно указывать в том числе номер гаража человека, которому необходимо отдать повестку.

Как заверили в пресс-службе петербургского "Всероссийского общества автомобилистов", документ изначально касался "исключительно сотрудники организаций". Информация о попытках вручить повестки владельцам гаражей, по мнению пресс-секретаря отделения ВОА, "мало похожи на правду".

При этом вчера сообщили, что одному из владельцев гаражей позвонил мужчина и представился охранником КАС № 31 на Бестужевской улице и попросил подойти за повесткой до 23 октября включительно.

Ранее в ЖК в Купчино провели обход квартир для выдачи повесток мобилизованным. В районной администрации отметили, что "механизм работы с населением по поводу мобилизации заржавел, поэтому приходится прибегать к подобным мерам".

Фото: Piter.tv



