Стало известно, когда закроют сад Хаяо Миядзаки на Васильевском

В воскресенье пройдет фестиваль "Миядзаки 2022", где можно будет попрощаться с его "жителями" Тоторо и Юбабе.

В следующий понедельник, 27 июня, сад Хаяо Миядзаки на Биржевой линии, 12, официально закроют. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на основателя пространства и режиссёр театра "Небесные бродяги" Илья Лошаков.

В воскресенье пройдет фестиваль "Миядзаки 2022", где можно будет попрощаться с его "жителями" Тоторо и Юбабе. По словам Лошакова, юольшую часть экспонатов из сада заберут. До 10 июля будет работать коворкинг "У Поньо" и букинистический магазин "Ходячий замок".

О закрытии сада "Небесные бродяги" начались разговоры после пожара в ночь 1 на 2 мая в здании 8-10 на Биржевой линии, где труппа арендовала помещение. Уличный театр потерял декорации, костюмы для семи спектаклей м технику. Компенсацию "Небесные бродяги" пока не получили, а стоимость аренды помещений возросла, поэтому труппа решила переезжать.

Подробный репортаж о том, как устроен сад имени Хаяо Миядзаки на Васильевском острове, Piter.tv публиковал летом 2021 года. Пространство организовали участники театра "Небесные Бродяги", не обращаясь к художникам и дизайнерам. Каждый рисунок актеры в составе пяти человек создавали самостоятельно.

Фото: Piter.tv