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Стало известно, когда возобновят торги на "СПб бирже"
Сегодня, 20:13
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Стало известно, когда возобновят торги на "СПб бирже"

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Вечером 4 февраля площадка перестала работать из-за технического сбоя.

Торги ценными бумагами на "СПб бирже" возобновятся в 7:00 по московскому времени в понедельник, 7 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе площадки.

Напомним, накануне, 4 февраля, "СПб биржа" временно приостановила работу из-за технического сбоя. Но к 22:00 проблему устранили. Участники торгов имели право отзывать ранее поданные заявки.

Ранее на Piter.tv сообщили, что пожилой пользователь соцсети Instagram потерял более 100 тыс. рублей, пытаясь стать инвестором.

Фото: Pexels

Теги: спб биржа, технический сбой, торги, ценные бумаги, экономика
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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