Стало известно, когда возобновят торги на "СПб бирже"

Вечером 4 февраля площадка перестала работать из-за технического сбоя.

Торги ценными бумагами на "СПб бирже" возобновятся в 7:00 по московскому времени в понедельник, 7 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе площадки.

Напомним, накануне, 4 февраля, "СПб биржа" временно приостановила работу из-за технического сбоя. Но к 22:00 проблему устранили. Участники торгов имели право отзывать ранее поданные заявки.

Ранее на Piter.tv сообщили, что пожилой пользователь соцсети Instagram потерял более 100 тыс. рублей, пытаясь стать инвестором.

Фото: Pexels