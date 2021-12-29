Пожилой пользователь соцсети Instagram потерял более 100 тыс. рублей, пытаясь стать инвестором

Петербуржца убедили отправить на неизвестные номера 131 270 рублей.

В Петербурге пенсионер стал жертвой мошенников. По информации Piter.tv, пожилой житель Приморского района нашел в Instagram рекламу инвестиционной программы "Газпроминвест" и перешел по ссылке в объявлении, а затем зарегистрировался на сайте trex-invest. Мошенники позвонили 75-летнему "клиенту" и уговорили перевести средства на неизвестный счет.

С 26 января по 2 февраля пенсионеру звонили незнакомцы, которые представлялись брокерами. Один из них убедил петербуржца отправить на неизвестные номера 131 270 рублей. После проведения операции "специалисты" перестали беспокоить пенсионера, дозвониться до них дедушка тоже не смог.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Устанавливаются подробности дела.

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