Киберпреступники могут использовать смарт-часы для кражи персональных данных

Дело в том, что многие смарт-часы синхронизируются со смартфонами.

Киберпреступники для кражи персональных данных могут использовать смарт-часы. Предположительно, рынок смарт-часов и фитнес-трекеров каждый год будет увеличиваться на 12,5%. К 2028 году он превысит 118 млрд долларов. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на аналитиков компании ESET.

Угроза возникает в связи с тем, что большинство смарт-часов синхронизируются со смартфонами, в том числе с электронной почтой и мессенджерами. Таким образом мошенники могут красть персональные данные.

Еще одним риском является отслеживание геопозиции устройства. Такие данные позволяют хакерам составить детальную схему перемещений пользователя, чтобы уже физически атаковать его самого, жилище или машину.

Отмечается, что в технологии Bluetooth в последнее время нашли многочисленные уязвимости. Снизить риски можно с помощью двухфакторной аутентификации, применения надежного пароля для блокировки экрана, а также запрета на внешние подключения к смарт-часам.

Ранее ВТБ рассказал о новой мошеннической схеме с обнулением счета на карте.

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