Полиция пресекла пресекла деятельность межрегиональной группировки кибермошенников

Ир ина ВОлк раскрыла подробности незаконной деятельности банды.

Российские правоохранительные органы из Курской, Орловской и Тульской областей пресекли деятельность межрегиональной организованной группы киберпреступников. Соответствующее заявление сделала официальный представитель полиции Ирина Волк в социальных сетях. Она пояснила, что злоумышленники осуществляли мошеннические действия в отношении руководителей компаний и индивидуальных предпринимателей под предлогом проведения тендеров и прохождения обязательной сертификации. По электронной почте они связывались с представителями коммерческих организаций, а затем предлагали им принять участие в закрытом отборе на выполнение работ, оказания услуг или поставку продукции.

В схему были вовлечены близкие родственники, знакомые и друзья организаторов. Всего в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства были доставлены свыше пятидесяти человек. . Основным условием для победы в конкурсах являлось приобретение сертификатов о внесении в реестры систем добровольной сертификации, заранее разработанных участниками группы. пресс-служба МВД РФ

Когда потерпевшие оплачивали навязанные им услуги, то аферисты переставали выходить на связь. Мошенники осуществляли переписку и рассылали письма с электронных почтовых ящиков, привязанных к доменным именам, созвучным наименованиям организаций, от имени которых они якобы действовали. Преступники активно использовали использовали VPN-сервисы, разные сим-карты и мобильные телефоны, а также адреса нахождения колл-центров. По факту криминальной деятельности ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Оперативники провели обыски в офисных помещениях, местам проживания подозреваемых в четырех регионах страны. В текущий момент задержаны 11 предполагаемых организаторов противоправной деятельности. Двое из них отправлены под стражу, остальные находятся под обязательством о явке. Двоим запрещены определенные действия, пятеро находятся под подпиской о невыезде. Предположительно, ОПГ существовала с 2019 года. Ежемесячно соучастники реализовывали не менее 300 сертификатов на общую сумму порядка 12 миллионов рублей.

В двух квартирах в Москве полицией выявлены 22 мигранта, нарушивших режим пребывания в России.

Фото и видео: МВД медиа