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В двух квартирах в Москве полицией выявлены 22 мигранта, нарушивших режим пребывания в России

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Полиция нашла нарушителей во время очередного рейда.

В двух квартирах, расположенных на территории российской столицы, правоохранительные органы региона выявили 22 мигранта, которые нарушили режим пребывания в России. Соответствующее заявление сделал и сотрудники пресс-службы МВД по городу. Известно, что  факты нарушения иностранными гражданами миграционного законодательства установили местные участковые уполномоченные  по району Очаково-Матвеевское в рамках организованного профилактического рейда. В полиции определили, что 14 приезжих, проживавших в помещениях на улице Елены Колесовой, не продлили регистрацию по месту пребывания в установленные сроки. Ещё восемь иностранцев фактически проживали в этих помещениях, но в реальности  не имели там регистрации.

Все нелегалы привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ. Им назначено наказание в виде административных штрафов.

пресс-служба МВД РФ

Задержан карманник, который обворовывал иностранцев в Эрмитаже.

Фото и видео: МВД медиа

Теги: мигранты, москва, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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