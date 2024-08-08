В двух квартирах в Москве полицией выявлены 22 мигранта, нарушивших режим пребывания в России

Полиция нашла нарушителей во время очередного рейда.

В двух квартирах, расположенных на территории российской столицы, правоохранительные органы региона выявили 22 мигранта, которые нарушили режим пребывания в России. Соответствующее заявление сделал и сотрудники пресс-службы МВД по городу. Известно, что факты нарушения иностранными гражданами миграционного законодательства установили местные участковые уполномоченные по району Очаково-Матвеевское в рамках организованного профилактического рейда. В полиции определили, что 14 приезжих, проживавших в помещениях на улице Елены Колесовой, не продлили регистрацию по месту пребывания в установленные сроки. Ещё восемь иностранцев фактически проживали в этих помещениях, но в реальности не имели там регистрации.

Все нелегалы привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ. Им назначено наказание в виде административных штрафов. пресс-служба МВД РФ

Задержан карманник, который обворовывал иностранцев в Эрмитаже.

Фото и видео: МВД медиа