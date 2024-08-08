Задержан карманник, который обворовывал иностранцев в Эрмитаже

Мужчина уже был судим за кражи.

Полиция задержала карманника-рецидивиста, охотившегося на иностранных туристов в Эрмитаже. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

С разницей в несколько дней в полицию Центрального района поступили два схожих заявления о краже денег во время посещения Эрмитажа. В конце июля в полицию обратилась 61-летняя гражданка Турции, сообщив, что во время экскурсии в Эрмитаже у неё из кошелька похитили 50 000 рублей. Уже 3 августа в полицию обратилась 44-летняя гражданка Китая, у которой пропали 20 тысяч рублей.

По обоим фактам полицейским следствием были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).

Подозреваемого задержали 6 августа у дома 35 по Миллионной улице. Им оказался 51-летний ранее судимый местный житель. Выяснилось, что в 2020 году его уже ловили его на карманной краже в Эрмитаже у туристки из Японии. Тогда мужчина отделался условным сроком.

Ранее был задержан рецидивист, ограбивший жительницу поселка Понтонный в ее квартире.

Видео: МВД