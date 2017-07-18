Задержан рецидивист, ограбивший жительницу поселка Понтонный в ее квартире

В криминальном прошлом рецидивиста 6 судимостей за кражи, грабежи и разбои.

Полицейские задержали грабителя, напавшего на жительницу поселка Понтонный в ее квартире. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 8 июля поступило сообщение от 32-летней жительницы дома по улице Южной в поселке Понтонный, о том, что часом ранее неизвестный мужчина проник в её квартиру, выхватил у неё из рук мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей и убежал с ним. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вечером 18 июля у дома 21 по улице Ижорского батальона в Колпино подозреваемый в причастности к данному преступлению был задержан. Им оказался неработающий 41-летний житель Калининского района.

Похищенное изъято. В криминальном прошлом рецидивиста 6 судимостей за кражи, грабежи и разбои.

Ранее в Красногвардейском районе Петербурга задержали подростка, подозреваемого в грабеже.

Фото: Piter.tv