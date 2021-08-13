15-летний подросток подозревается в ограблении прохожего на проспекте Наставников

Возбуждено уголовное дело.

В Красногвардейском районе Петербурга задержали подростка, подозреваемого в грабеже. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию днём 5 июля обратился 36-летний мужчина. Он рассказал, что днём ранее в период с 00:50 до 01:10 у дома 22 по проспекту Наставников неизвестный, применив физическую силу, похитил у него мобильный телефон.

У дома 24 по Индустриальному проспекту 16 июля по подозрению в совершении указанного преступления задержан 15-летний подросток. Возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Ранее житель Ленобласти похитил Mercedes у бывшей супруги.

Фото: Piter.tv