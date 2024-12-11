В МВД рассказали о способах защиты смартфона от кибермошенников

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ рассказали о способах защиты смартфона от кибермошенников.
Правоохранители рекомендуют использовать сложный пин-код, менеджер паролей и запрет показа SMS на экране. В сообщении подчеркивается, что пин-код будет надежнее графического ключа для разблокировки устройства. Также в МВД рекомендуют использовать вход в приложения через отпечаток пальца или Face ID.
Ранее мы сообщали, что петербургский таксист спас пенсионерку от мошенников.
Фото: pxhere.com
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