В МВД рассказали о способах защиты смартфона от кибермошенников

Правоохранители рекомендуют использовать сложный пин-код для разблокировки устройства.

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ рассказали о способах защиты смартфона от кибермошенников.

Правоохранители рекомендуют использовать сложный пин-код, менеджер паролей и запрет показа SMS на экране. В сообщении подчеркивается, что пин-код будет надежнее графического ключа для разблокировки устройства. Также в МВД рекомендуют использовать вход в приложения через отпечаток пальца или Face ID.

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