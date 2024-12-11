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В МВД рассказали о способах защиты смартфона от кибермошенников
Сегодня, 10:11
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В МВД рассказали о способах защиты смартфона от кибермошенников

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Правоохранители рекомендуют использовать сложный пин-код для разблокировки устройства.

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ рассказали о способах защиты смартфона от кибермошенников.

Правоохранители рекомендуют использовать сложный пин-код, менеджер паролей и запрет показа SMS на экране. В сообщении подчеркивается, что пин-код будет надежнее графического ключа для разблокировки устройства. Также в МВД рекомендуют использовать вход в приложения через отпечаток пальца или Face ID.

Ранее мы сообщали, что петербургский таксист спас пенсионерку от мошенников.

Фото: pxhere.com

Теги: кибермошенники, мвд россии, смартфон
Категории: Лента новостей, Новости России,

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