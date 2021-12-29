Преступники отрабатывают схему с фишинговыми сайтами.

ВТБ рассказал о новой мошеннической схеме с обнулением счета на карте. Информацией о новом преступном способе выманивать у жертв денежные средства журналистам "РБК" рассказал представитель кредитной организации. Банк за январь 2022 года зафиксировал рост количества фишинговых сайтов. На этих сонлайн-страницах вместо покупки билетов на концерты или спектакли на самом деле оформляется подписка на мошеннический сайт. После этого мошенники списывают деньги со счетов за несколько секунд. При этом хакеры научились регулировать частоту списания средств.

С банковской карты покупателя происходят списания денежных средств в размере от 5 до 20 тыс. руб. с разницей в 10–15 секунд до полного обнуления баланса. заявление представителя ВТБ

Известно о том, что мошенники предпочитают рассылать фейковые объявления с использованием социальных сетей, мессенджеров и приложений, сайтов знакомств и электронной почты. Они предлагают клиенту заполнить платежную форму, в которой указаны персональные сведения и данные пользователя, банковские реквизиты.

В Петербурге трое задержаны по делу о мошенничестве в отношении пенсионеров.

Фото: Piter.tv

