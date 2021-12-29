В Петербурге трое задержаны по делу о мошенничестве в отношении пенсионеров

Молодые люди представлялись родственниками пенсионерок.

Полиция задержала троих ранее судимых мужчин, которые подозреваются в мошенничестве в отношении трех пенсионерок старше 80 лет. Они представлялись родственниками потерпевших, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Неизвестные звонили пенсионеркам, представлялись их родственниками и говорили о том, что стали участниками несчастных случаев. Первой жертвой стала 82-летняя жительница Фрунзенского района. Она лишилась 500 тысяч рублей. Затем мошенники обманули пенсионерку с Беговой улицы. Она узнала, что ее "сын" сбил и ему срочно нужны деньги, чтобы избежать наказания. Женщина отдала курьеру 500 тысяч рублей.

Идентичная история произошла с 91-летней жительницей Кировского района. Она передала неизвестному 170 тысяч рублей.

Подозреваемыми оказались мужчины 26, 24 и 29 лет. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". У фигурантом дела изъяли сотовые телефоны, сим-карты, банковские карты. Троицу заключили под стражу.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО