В 2021 году умные часы в Петербурге обошли по популярности фитнес-трекеры

Специалисты МегаФона проанализировали петербургский рынок носимых устройств по итогам 2021 года. Смарт-часы заняли 43% рынка Санкт-Петербурга, впервые опередив фитнес-трекеры. За год доля умных браслетов снизилась с 56% до 40%.

С января по декабрь продажи в розничной сети МегаФона в Петербурге росли быстрее среднерыночных и за 12 месяцев 2021 года увеличились на 36% в штуках и 200% в деньгах. Всего же за год россияне приобрели 6,2 млн умных часов и фитнес-трекеров на общую сумму 56,8 млрд рублей, что выше по сравнению с 2020 годом на 25% в натуральном выражении и 51% в денежном.

Перераспределение спроса аналитики связывают с двумя факторами:

Цена. В продаже появились бюджетные модели, сопоставимые по стоимости с флагманскими браслетами, средняя цена на умные часы за год упала на 29%.

Форм-фактор. Взаимодействовать с часами удобнее благодаря большому экрану.

Фитнес-трекеры ещё в прошлом году максимально приблизились к функционалу умных часов. Например, в зависимости от модели с их помощью можно следить за состоянием здоровья, оплачивать покупки, отвечать на сообщения. Тем не менее, трекеры не смогли выдержать конкуренцию с часами. Уже в этом году, в случае массового появления в России умных часов, поддерживающих eSIM, их доля может увеличиться до 73%. Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл

Пиковые продажи умных часов и фитнес-трекеров в России наблюдались накануне Международного женского дня в период с 4 по 8 марта, а также перед Новым годом с 28 по 31 декабря. Детские умные часы россияне приобретали ко Дню знаний с 28 по 31 августа и к новогодним праздникам.

Абсолютным лидером продаж в категории умных часов стал Apple, который занял 38% рынка в штуках. Далее следуют Samsung и Huawei, на которые пришлось 14% и 10% соответственно. Потребители делали выбор в пользу Apple Watch SE 40 mm, Huawei Watch Fit и Xiaomi Mi Watch Lite.

В категории фитнес-трекеров лидирует Xiaomi c долей 62%. Далее следуют Honor (13%) и Huawei (10%). В тройку популярных устройств попали Xiaomi Mi Band 5 и 6 серий, а также Huawei Band 6.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Услугами компании в России пользуется 74,2 млн клиентов.

Ранее стало известно, что Новый год петербуржцы и жители Ленобласти встретили в Москве, Финляндии и интернете.

Фото: Мегафон