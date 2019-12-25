Ученые объяснили, смогут ли смарт-часы спасти человеку жизнь

Исследователи Google разработали алгоритм для смарт-часов, который позволяет обнаружить остановку сердца

Согласно исследованию, проведённому Google Research, алгоритм машинного обучения, работающий на смарт-часах, продемонстрировал способность определять внезапную потерю пульса с высокой специфичностью (99,99%) и умеренной чувствительностью (67,23%). Система, разработанная для выявления случаев остановки сердца, может автоматически совершать экстренный вызов, если почувствует, что произошло какое-либо событие, даже если пользователь не отвечает.

Внебольничная остановка сердца (ВОС) является распространённой причиной внезапной сердечной смерти, при этом шансы на выживание сильно зависят от немедленного распознавания и оказания помощи. Примерно в 50–75% случаев ВОС не наблюдается свидетелей, что снижает вероятность немедленного оказания медицинской помощи и реанимации. Исследователи оценили, могут ли смарт-часы автономно определять отсутствие пульса и связываться со службами экстренной помощи, сводя к минимуму ложные срабатывания.

В исследовании "Автоматическое обнаружение потери пульса на потребительских смарт-часах", опубликованном в Nature, исследователи обучили алгоритм с помощью фотоплетизмографии (ФПГ) и данных о движении. Затем команда протестировала систему на шести различных группах, включая контролируемые клинические условия и реальные условия жизни.

В лаборатории электрофизиологии у 100 пациентов, проходивших тестирование дефибриллятора, была вызвана фибрилляция желудочков, что позволило получить данные о потере пульса. Еще у 99 участников была потеря пульса в результате окклюзии артерии жгутом. Более крупная группа из 948 участников, не проходивших тестирование, предоставила дополнительные данные без случаев потери пульса.

220 участников носили смарт-часы в повседневной жизни, чтобы посмотреть, как часто возникают ложные срабатывания. 135 участников были обследованы как в естественных условиях (для оценки специфичности), так и в контролируемой среде, где их пульс намеренно останавливался с помощью наложения жгута (для оценки чувствительности). 21 профессионально обученный каскадёр сымитировал остановку сердца вне больницы, чтобы оценить точность обнаружения алгоритма во время динамичных событий.

Статистической разницы между сигналами PPG при фибрилляции желудочков и отсутствии пульса, вызванном закупоркой артерии, обнаружено не было. Чувствительность при отсутствии пульса в неподвижном состоянии составила 72%, а при имитации коллапса — 53%. Специфичность достигла 99,99%, при этом на 21,67 года использования системы пришлось одно ложное срабатывание. Система определяла отсутствие пульса в течение 57 секунд, после чего в течение 20 секунд проверяла реакцию пользователя перед тем, как инициировать вызов.

Носимые устройства, которые определяют остановку сердца, могут значительно повысить выживаемость, особенно в случаях, когда нет свидетелей. Чтобы предотвратить ненужные вызовы скорой помощи, важно снизить количество ложных срабатываний.Алгоритм был обучен с использованием контролируемых беспульсовых событий и может не в полной мере соответствовать реальным событиям. Продолжающийся сбор данных с умных часов в реальных условиях может позволить внести дополнительные изменения для повышения точности и надёжности алгоритма в различных условиях.

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